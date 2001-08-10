Тихоокеанское
информационное агентство
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14:51, | Новости политики Сахалина и Курил

Выпускники высших военных учебных заведений сдали нормативы по вождению боевой техники на танкодроме армейского корпуса ВВО

Выпускники высших военных учебных заведений сдали нормативы по вождению боевой техники на танкодроме армейского корпуса ВВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С выпускниками высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации на Сахалине, прошли занятия по вождению многоцелевых легкобронированных тягачей (МТЛБ).

На полигоне Троицкий молодые офицеры сдали нормативы по вождению боевых машин в условиях сложной пересечённой местности островного региона.

Перед практическими занятиями военнослужащие вспомнили теорию вождения боевых машин, действия при возникновении внештатных ситуаций, а также продемонстрировали свои знания технического устройства машин.

Под руководством опытных офицеров и инструкторов армейского корпуса ВВО, на специально подготовленном танкодроме, выпускника преодолели минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски и другие, естественные и искусственные  преграды.

В ходе занятий по вождению боевой гусеничной техники инструкторы учитывали особенности рельефа и тактическую обстановку, применяя опыт, полученный в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

 

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