Выпускники высших военных учебных заведений сдали нормативы по вождению боевой техники на танкодроме армейского корпуса ВВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С выпускниками высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации на Сахалине, прошли занятия по вождению многоцелевых легкобронированных тягачей (МТЛБ).

На полигоне Троицкий молодые офицеры сдали нормативы по вождению боевых машин в условиях сложной пересечённой местности островного региона.

Перед практическими занятиями военнослужащие вспомнили теорию вождения боевых машин, действия при возникновении внештатных ситуаций, а также продемонстрировали свои знания технического устройства машин.

Под руководством опытных офицеров и инструкторов армейского корпуса ВВО, на специально подготовленном танкодроме, выпускника преодолели минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски и другие, естественные и искусственные преграды.

В ходе занятий по вождению боевой гусеничной техники инструкторы учитывали особенности рельефа и тактическую обстановку, применяя опыт, полученный в зоне проведения специальной военной операции (СВО).