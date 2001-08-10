Мэр Поронайска вручил удостоверения юным депутатам нового созыва

В Поронайском округе старшеклассники получили удостоверения юных депутатов. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации муниципалитета, торжественная церемония прошла в большом зале администрации на заседании собрания Поронайского муниципального округа.

Мэр Поронайского района Антон Карпуков открыл мероприятие поздравительной речью. Он пожелал ребятам удачи и лично вручил каждому долгожданные удостоверения – символ новой роли в самоуправлении. председатель собрания Виктория Кривошеева присоединилась к поздравлениям и добавила к наградам грамоты и памятные подарки.

Школьники попали в юный депутатский корпус не случайно. Их выбрали сверстники на выборах в рамках муниципального проекта «Наш выбор – будущее России». В новый созыв вошли 12 старшеклассников из разных школ округа: Егор Волк и Наталья Ким из школы №1, Арзу Османова и Александр Пономарев из школы №2, Матвей Гаврилин и Арсен Ордуханян из школы №7, Михаил Максимович из школы №8, Максим Глеба и Иван Пашков из школы села Восток, Алина Кибиткина из школы пгт Вахрушев, Семен Жвакин из школы села Гастелло, а также Дарья Ромашина из школы-интерната №3.

С этого дня ребята смогут изнутри изучить работу органов местного самоуправления и участвовать в важных районных мероприятиях. Юные депутаты уже познакомились с действующим составом Собрания. Теперь каждый из них вправе вносить предложения по улучшению школьной жизни. Проект «Наш выбор – будущее России» помогает молодым людям реализовать себя и напрямую воплощает стратегию губернатора Валерия Лимаренко, который считает важным удерживать молодых сахалинцев в регионе.

Школьники продолжат борьбу за пост Юного мэра Поронайского округа. Сейчас они готовятся представить свои проекты на тему «Если бы я был мэром». Их идеи и инициативы могут внести важный вклад в развитие района. «Уверен, депутатская деятельность станет ценным опытом для ребят», – подчеркнул мэр Антон Карпуков.