В Охинский район направят дополнительную технику для борьбы с последствиями циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рабочая группа во главе с первым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуардом Ри завершила комплексное обследование дорожно-транспортной сети муниципалитета, рассказали ТИА «Острова» в региональном минтрансе. Главная задача инспекции - оценить ситуацию на участках, которые требуют особого внимания в период весеннего снеготаяния. По итогам визита район получит дополнительную помощь.
Губернатор поручил организовать выезд специалистов, и рабочая группа, включая представителей ГКУ «Сахдормониторинг», прибыла в Охинский муниципальный округ. Специалисты осмотрели ключевые городские улицы и проверили безопасность движения на маршрутах общественного транспорта. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве, ни один из выявленных недостатков не оставили без внимания.
После осмотра дорог в администрации Охинского городского округа состоялось совещание. Участники приняли решение: для предотвращения подтопления улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов и дворовых территорий администрация направит дорожную технику и рабочих из Охинского, Ногликского и Тымовского ДРСУ на расчистку и вывоз снега. В воскресенье техника прибудет на место, а в понедельник рабочие начнут ликвидировать последствия циклона. Правительство Сахалинской области держит на особом контроле приведение улично-дорожной сети в надлежащее состояние.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?