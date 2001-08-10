В Аниве преобразится улица Ленина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благоустройство пешеходной улицы районного центра, возле школы и детского сада начнется в этом году.
Проект благоустройства стал победителем голосования, которое проходило в прошлом году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Она реализуется по решению президента России Владимира Путина и включена в национальный проект "Инфраструктура для жизни", направленный на комплексное развитие территорий и создание комфортных условий для жизни, рассказали ТИА «Острова» в районной администрации.
В 2025 году на голосование были выдвинуты три проекта: «Благоустройство общественной территории по ул. Ленина в Аниве», «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина в Аниве» и «Благоустройство ярмарочной площади в Новотроицком».
Жители округа проявили высокую активность, и район получил сразу два проекта-победителя, которые благоустроят в 2026 году. Один из них — участок ул. Ленина от дома № 23 до пересечения с улицей Красноамейской. За этот проект отдано больше 2,5 тысяч голосов.
Обновленное пространство станет удобной прогулочной зоной с озеленением и местами для отдыха.
Здесь обустроят газоны, установят скамейки, урны и систему видеонаблюдения. Также планируется дополнить существующие зеленые насаждения кустарниками и цветниками.
Жительница Анивы Мария Колькина подчеркнула, что необходимость благоустройства ул. Ленина назрела давно. Её обновления ждут все от мала до велика.
«Мы с мамочками здесь встречаемся и гуляем, пока дети в колясках спят. Гораздо приятнее катать коляску по ровной дорожке. А когда устала спина, то можно и присесть на скамейку. Это буде очень удобно. Старики тоже прогуливаются по Ленина. Им также будет удобно сесть и отдохнуть», — рассказывает молодая мама.
Предприниматель из Анивы Андрей Авдеев каждый год принимает участие в голосовании за объекты благоустройства. Он рассказал, что благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в районе преображаются пространства появляются скверы, детские и игровые площадки, зоны отдыха. - Грех не воспользоваться такой возможностью, когда государство выделяет на это деньги. Остается только определить то, что нужно нам жителям и реализовать это желание. Очень ждем благоустройства ул. Ленина.
Совсем скоро жители Анивы вновь выберут объект, который будет реализован в 2027 году. Голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды" пройдет с 21 апреля по 12 июня. Анивский район выставляет 5 территорий, подлежащих благоустройству.
