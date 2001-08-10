Жителей Корсакова предупредили о штормовом волнении моря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью 10 апреля в порту Корсаков ожидается опасный подъём уровня моря в сочетании со штормовым волнением высотой 2-3 метра. Стихия может вызвать заливание северного пирса и выход воды в городскую черту. Как сообщили ТИА «Острова» в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, спасатели уже направили рекомендации жителям и гостям острова.

Специалисты МЧС предупреждают: сочетание высокого уровня воды и сильных волн создаёт реальную угрозу для прибрежных территорий. Особую опасность представляет северный пирс, который может оказаться полностью залитым.

В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям города держаться подальше от пирсов и избегать любых опасных мест вблизи моря.