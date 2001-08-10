В двух районах Сахалина на 9 и 10 апреля объявили лавинную опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спасатели предупредили жителей Углегорского и Смирныховского районов о лавинной опасности 9 и 10 апреля. В эти дни существует риск самопроизвольного схода снежных масс с горных склонов.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, обстановка в обоих районах находится на постоянном контроле ведомства. Спасатели рекомендуют жителям и гостям этих территорий воздержаться от выхода в горы и на крутые склоны, а также внимательно следить за сообщениями оперативных служб.

При попадании в экстренную ситуацию необходимо немедленно звонить по единому телефону спасения 112.