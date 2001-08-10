Прокурор через суд добился освещения дорог на двух улицах Александровска-Сахалинского

Александровск-Сахалинская городская прокуратура через суд добилась освещения автомобильных дорог на нескольких улицах города. Надзорное ведомство проверило соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и обнаружило проблемные участки.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, стационарное электрическое освещение отсутствовало на дороге по улице Новая от пересечения с улицей Чехова до дома №4, а также на улице Ленина - от дома №10 до улицы Строкова и от улицы Строкова до улицы Яна Фабрициуса. Эти обстоятельства заставили прокурора обратиться в суд с иском о возложении на местную администрацию обязанности организовать работы по устройству стационарного освещения в черте города.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. В настоящее время решение суда уже исполнили: ответчик выполнил работы по оборудованию электрического освещения на всех указанных участках дорог.