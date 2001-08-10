Сахалинцы до 18 апреля могут обменять мелочь на бумажные деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине стартовала акция «Монетная неделя», которая продлится до 18 апреля. Жители региона смогут обменять накопившиеся монеты на бумажные купюры или положить их на свой счёт в отделениях банков-участников.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Отделения Банка России по Сахалинской области, впервые акцию провели в 2023 году. За это время жители всей страны вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей. Сахалинцы тоже ежегодно вносят свой вклад: во время весенней и осенней акций 2025 года жители региона вернули в оборот 97 тысяч монет различного номинала на сумму более 328,5 тысячи рублей. Эксперт по исследованию денежных знаков Отделения Банка России по Сахалинской области Анна Кофанова отметила, что благодаря таким акциям государство снижает затраты на чеканку новых монет.
Условия приёма монет могут различаться в разных точках, поэтому организаторы советуют уточнять их заранее. При себе необходимо иметь паспорт. Полный список отделений, где принимают мелочь, разместили на сайте монетнаянеделя.рф.
12:18 Вчера Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
