Новый сквер с детской площадкой появится в 9 микрорайоне Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 9 микрорайоне Южно-Сахалинска в этом году начнут благоустраивать территорию на проспекте Мира рядом с детским садом «Малыш». Объект победил в рейтинговом голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации города, Южно-Сахалинск участвует в этом проекте с 2018 года. Федеральную программу реализуют по решению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году жители проявили высокую активность: город получил сразу два проекта-победителя, которые благоустроят в 2026 году. Один из них — территория на проспекте Мира юго-восточнее дома № 247 — набрала более 3000 голосов. Здесь появится современная зона отдыха с удобными пешеходными дорожками, озеленением и местами для прогулок и семейного досуга.
Подрядчики обустроят тротуары и газоны, установят скамейки, урны и систему видеонаблюдения. Проект предусматривает детскую площадку для разных возрастных групп с резиновым покрытием, игровым комплексом и качелями. Также специалисты дополнят существующие зелёные насаждения кустарниками и цветниками с многолетними культурами. Жители микрорайона, особенно мамы детей из детского сада «Малыш», с нетерпением ждут преобразований.
Анастасия Микулик отметила, что они активно участвовали в голосовании и просили соседей поддержать проект: «Хочется, чтобы дети могли проводить время на свежем воздухе рядом с домом». Многодетная мама Ксения Ханина добавила, что сейчас на этом месте пустырь, а после благоустройства появится удобное пространство для прогулок с колясками и отдыха всей семьёй. Екатерина Мануева подчеркнула, что в районе не хватает площадки для детей среднего возраста. В этом году голосование за объекты проекта пройдёт с 21 апреля по 12 июня, в нём примут участие 8 территорий.
