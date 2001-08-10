Жители Южно-Сахалинска выберут лучший подъезд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартует муниципальный этап конкурса «Подъезд образцового содержания». С 13 по 20 апреля горожане смогут выбрать лучший проект преображения мест общего пользования через приложение «Острова.65».
В этом месяце за победу поборются два подъезда. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации города, первый находится на улице Комсомольской, 295Б (первый подъезд) и участвует в номинации «Самый креативный подъезд». Второй расположен на проспекте Мира, 286 (также первый подъезд) и претендует на звание «Самый технологичный подъезд». Экспертное жюри определит победителей в четырёх номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зелёный подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». Лидеры ежемесячного голосования затем представят город на областном этапе.
Конкурс «Подъезд образцового содержания» проходит в Южно-Сахалинске ежегодно. Работы по преображению мест общего пользования финансируют за счёт субсидий из областного и муниципального бюджетов. Это направление входит в проект «Забота. Защита. Уважение», который инициировал губернатор Валерий Лимаренко для повышения качества жизни в регионе. Жители города могут поддержать понравившийся проект в приложении «Острова.65».
