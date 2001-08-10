11 апреля в Южно-Сахалинске пройдет пасхальная ярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на тематическую пасхальную ярмарку, которая состоится в ближайшую субботу, 11 апреля. Организатором мероприятия выступает городская администрация, а торговля развернётся по адресу улица Вокзальная, 71 с 10:00 до 15:00.

На ярмарке местные производители, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств представят широкий ассортимент продукции. Главными товарами станут пасхи и куличи, также предприятия общественного питания предложат гостям плов и разнообразную выпечку. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, посетители смогут приобрести молочную и мясную продукцию, товары птицефабрик (включая куриное мясо и яйца), хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, мёд и продукцию пчеловодства. Кроме того, сахалинские ремесленники представят на ярмарке изделия ручной работы.

Директор департамента Елена Дачилова отметила, что организаторы приглашают всех желающих приобрести свежие продукты к праздничному столу и провести время в приятной атмосфере. Для создания праздничного настроения творческие коллективы города подготовили концертную программу. Эта пасхальная ярмарка откроет сезон тематических ярмарочных мероприятий: в дальнейшем городские власти планируют проводить их ежемесячно.