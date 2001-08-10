Сахалинские операторы FPV-дронов приступили к практическим полётам

Новая группа операторов беспилотников гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине приступила к реальным полётам на FPV-дронах. Военнослужащие, которые недавно заключили контракты с Минобороны РФ, теперь отрабатывают навыки управления на полигоне «Троицкий».

Сначала будущие операторы осваивали элементы пилотирования в классе на компьютерных симуляторах. После теории военные перешли к практике на специальном тренировочном поле. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, инструкторами выступают операторы с боевым опытом в специальной военной операции. Они учат контрактников не только управлять дроном, но и ориентироваться по координатам, находить цели и взаимодействовать с артиллерией и штурмовыми группами.

На практических занятиях операторы FPV-дронов преодолевают различные препятствия: оконные и дверные проёмы, узкие проходы блиндажей, тоннели и траншеи. Подготовка разведывательных и ударных беспилотников продолжается на Сахалине в плановом режиме.