Мобильная приемная Южно-Сахалинска обработала около 600 запросов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 2022 года в Южно-Сахалинске успешно функционирует «Мобильная приёмная» — прямой и современный канал связи жителей с администрацией города. Только с начала текущего года горожане направили через этот сервис около 600 обращений, по каждому из которых оперативно приняты необходимые меры. Эффективная обратная связь с населением остается одним из ключевых приоритетов муниципалитета, позволяя реагировать на запросы горожан, рассказали ТИА "Острова" в мэрии.

Сервис позволяет сообщить о волнующей проблеме буквально в несколько кликов: достаточно отправить сообщение через мессенджер MAX, SMS-сообщение на номер 8-914-757-27-27 или просто позвонить. Южносахалинцы могут обращаться по самым разным вопросам, касающимся работы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и содержания дорог, состояния детских и спортивных площадок, а также благоустройства дворов, парков и общественных пространств. Все поступающие сигналы рассматриваются в индивидуальном порядке, а приоритет отдается ситуациям, требующим срочного вмешательства для оказания своевременной помощи жителям.

Главная задача администрации при работе с обращениями — не только решить точечную проблему конкретного заявителя, но и системно улучшить городскую инфраструктуру для всех. Показательным примером стала реакция на просьбу маломобильного южносахалинца: на улице Емельянова специалисты оперативно ликвидировали перепад высоты и обустроили заниженный бордюр, обеспечив беспрепятственный проезд для людей на инвалидных колясках. Аналогичный подход был применен в планировочном районе Ново-Александровск. Там по обращению мамы ребенка-инвалида были оперативно выполнены работы по организации сразу трех новых пешеходных переходов, совмещенных с искусственными дорожными неровностями.

Еще одно важное решение было принято после сигнала жителя о необходимости дооснащения автобусной остановки на улице Горького. Чтобы более надежно защитить ожидающих транспорт людей от осадков, верхнюю часть павильона дополнительно закрыли поликарбонатом со всех сторон. Учитывая эффективность этого решения, практику решено масштабировать: аналогичные работы запланированы на всех типовых остановочных пунктах, расположенных на улицах Пуркаева и Горького.