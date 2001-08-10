Кадровый центр запустил три проекта для ускорения поиска работы на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области стартовали три проекта программы «Эффективный регион», направленные на улучшение работы службы занятости. Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, их главная задача - убрать лишние шаги, ускорить подбор сотрудников для предприятий и помочь людям быстрее находить работу.
Проекты охватывают три направления: подбор сотрудников для системообразующих предприятий, поиск подходящей работы для граждан, которые претендуют на статус безработного, а также трудоустройство участников специальной военной операции. В проектные команды вошли специалисты Кадрового центра и его территориальных подразделений. Это позволит опираться не только на управленческие задачи, но и на реальную практику - на вопросы, с которыми сотрудники сталкиваются ежедневно в работе с людьми и работодателями.
Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила, что главное в этой работе - понятный и полезный результат для человека и работодателя. Она добавила, что проекты «Эффективного региона» помогают убрать лишние действия, точнее выстроить работу и сделать помощь более удобной. Новые проекты должны сократить сроки подбора персонала, ускорить трудоустройство граждан и сделать работу службы занятости более понятной.
Это читают
12:18 Вчера Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
12:18 Вчера Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
Выбор редакции
- 14:32 6 Апреля 11 апреля на Сахалине откроется выставка "Мы русские"
- 12:15 6 Апреля Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
- 12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
- 11:40 1 Апреля На Сахалине прошло первенство по греко-римской борьбе памяти Александра Бахмана
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
