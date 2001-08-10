8 Апреля 2026
Житель Анивского района уснул с непотушенной сигаретой и сжёг съёмную квартиру
16:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Кадровый центр запустил три проекта для ускорения поиска работы на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области стартовали три проекта программы «Эффективный регион», направленные на улучшение работы службы занятости. Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, их главная задача - убрать лишние шаги, ускорить подбор сотрудников для предприятий и помочь людям быстрее находить работу.

Проекты охватывают три направления: подбор сотрудников для системообразующих предприятий, поиск подходящей работы для граждан, которые претендуют на статус безработного, а также трудоустройство участников специальной военной операции. В проектные команды вошли специалисты Кадрового центра и его территориальных подразделений. Это позволит опираться не только на управленческие задачи, но и на реальную практику - на вопросы, с которыми сотрудники сталкиваются ежедневно в работе с людьми и работодателями.

Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила, что главное в этой работе - понятный и полезный результат для человека и работодателя. Она добавила, что проекты «Эффективного региона» помогают убрать лишние действия, точнее выстроить работу и сделать помощь более удобной. Новые проекты должны сократить сроки подбора персонала, ускорить трудоустройство граждан и сделать работу службы занятости более понятной.

