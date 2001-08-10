Сахалинские рыбаки в марте отправили на экспорт более 37 тысяч тонн рыбопродукции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» в марте подтвердил соответствие требованиям для экспорта более 37 тысяч тонн рыбопродукции. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, со 2 по 31 марта в отдел по работе с рыбоперерабатывающими предприятиями поступила 451 заявка на оценку соответствия партий для поставок за рубеж.

Больше всего заявок – 245 – подали на экспорт 30,1 тысячи тонн рыбопродукции в Китай. В 186 случаях сахалинские экспортёры заявили для отправки в Республику Корея 5,5 тысячи тонн. Кроме того, специалисты филиала получили 16 заявок на оформление 385,4 тонны рыбопродукции во Вьетнам и 4 заявки на оформление 1,1 тысячи тонн в страны Европейского Союза.

Сотрудники Сахалинского филиала подтвердили соответствие требованиям регламентов и стандартов стран-импортёров всех партий рыбной продукции и морепродуктов. Всего специалисты оформили на экспорт 37,1 тысячи тонн. Основными видами экспортируемой продукции из Сахалинской области в марте стали мороженая рыба (минтай, треска, камбала, палтус), креветка, а также икра и молоки минтая и кормовая рыбная мука.