Около 500 сахалинских школьников и студентов прошли профориентацию в Кадровых центрах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Около 500 сахалинцев присоединились к проекту по профориентации и маршрутизации молодёжи. Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, за три месяца специалисты провели более 40 профориентационных мероприятий, включая тренинги, мастер-классы, викторины и профтуры. Школьники и студенты встречались с представителями энергетических компаний, пожарными и спасателями, а также со специалистами сферы здравоохранения.

Организаторы также устроили для ребят выезды на рыбоводный завод, рыбокомбинат и в крупный гостиничный комплекс. Одним из таких мероприятий стала экскурсия для учащихся школы села Крабозаводское на рыболовное судно «Островной-14» компании «Рыбокомбинат Островной» — одного из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Сахалинской области. Более 20 школьников увидели своими глазами, как устроена работа на судне, узнали о профессиях, связанных с рыбной отраслью, и поняли, какие специалисты востребованы на ключевом производстве региона.

Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила, что в этом году специалисты усилили работу с молодёжью и включились в проект в рамках нацпроекта «Кадры». Карьерные консультанты помогают школьникам и студентам лучше понять свои сильные стороны, сориентироваться в востребованных направлениях и увидеть реальные перспективы в регионе. На портале «Работа России» для молодёжи доступны более 20 сервисов, связанных с трудоустройством. Узнать больше о маршрутизации и профориентации можно в любом Кадровом центре Сахалинской области.