Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2026
Сейчас 15:27
78,73|91,00
10:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Треску и сельдь по доступным ценам предлагают сегодня жителям и гостям Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 7 апреля, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести рыбу по социальным ценам. Ассортимент и объемы продукции отличаются в каждой конкретной торговой точке.

Актуальный список публикуется в телеграм-канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

Треску по цене 132 руб/кг можно приобрести:

- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места №8-10) с 13.00;

- ул. Емельянова, 31/2 с 13.30;

- ул. Ленина, 252 Б (ТЦ «Техник», торговое место Д10) с 14.00.

Сельдь по цене 84 руб/кг реализуют по адресу:

- Ново-Александровск, ул. 3-я Строительная, 4Б, м-н «Надежда» с 12.00.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?