Управляющие компании Южно-Сахалинска подключились к месячнику чистоты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сезонную генеральную уборку придомовых территорий начали управляющие компании в рамках месячника чистоты. Основные работы включают в себя ворошение и вывоз снега, а также очистку от мусора и прошлогодней листвы.
К инициативе присоединились и неравнодушные жители города. Всем участникам предоставлен необходимый инвентарь и мешки для мусора.
- Все наши жильцы очень активные. Многие сразу подключились к месячнику чистоты, вышли помогать нашим дворникам. Мы вместе убрали снег, мусор и листву. Все в отличном настроении — помогают сделать город чище. А для нас, для управляющей компании, это ежедневная работа и обязанность — содержать город в чистоте и привести его в порядок после зимы, - рассказала сотрудница ООО «ЖЭУ-2» Людмила Панкратова.
Основная задача управляющих компаний — оценить состояние придомовых территорий после зимы и провести их своевременную уборку. Особое внимание уделяется участкам, где из-за раннего потепления успели образоваться ледяные глыбы. В таких случаях управляющим компаниям рекомендовано использовать экскаваторы.
- С помощью техники удаётся работать быстро и качественно, не повреждая зелёную зону. Мы уже применили экскаваторы на многих адресах, и проблему с обледеневшими снежными массами удалось решить. Мы ежедневно мониторим, как проходит уборка города, держим ситуацию на контроле. А в отношении управляющих компаний, которые безответственно относятся к своим обязанностям, будем принимать соответствующие меры, - подчеркнул начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Чучков.
Это читают
09:04 Сегодня За выходные на Сахалине задержали более 20 выпивших водителей
09:57 Сегодня Сахалинские семьи участников СВО изготовили пасхальные корзинки
10:50 Сегодня В Южно-Сахалинске пожилая водитель сбила 14-летнего подростка на «зебре» и скрылась
12:15 Сегодня Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
08:51 30 Марта Выставка к 120‑летию отмены каторги откроется на Сахалине
09:05 3 Апреля В Охе в расселённом доме сгорели брошенные жильцами вещи
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 14:32 Сегодня 11 апреля на Сахалине откроется выставка "Мы русские"
- 12:15 Сегодня Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
- 12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
- 11:40 1 Апреля На Сахалине прошло первенство по греко-римской борьбе памяти Александра Бахмана
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
