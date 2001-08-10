Управляющие компании Южно-Сахалинска подключились к месячнику чистоты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сезонную генеральную уборку придомовых территорий начали управляющие компании в рамках месячника чистоты. Основные работы включают в себя ворошение и вывоз снега, а также очистку от мусора и прошлогодней листвы.

К инициативе присоединились и неравнодушные жители города. Всем участникам предоставлен необходимый инвентарь и мешки для мусора.

- Все наши жильцы очень активные. Многие сразу подключились к месячнику чистоты, вышли помогать нашим дворникам. Мы вместе убрали снег, мусор и листву. Все в отличном настроении — помогают сделать город чище. А для нас, для управляющей компании, это ежедневная работа и обязанность — содержать город в чистоте и привести его в порядок после зимы, - рассказала сотрудница ООО «ЖЭУ-2» Людмила Панкратова.

Основная задача управляющих компаний — оценить состояние придомовых территорий после зимы и провести их своевременную уборку. Особое внимание уделяется участкам, где из-за раннего потепления успели образоваться ледяные глыбы. В таких случаях управляющим компаниям рекомендовано использовать экскаваторы.

- С помощью техники удаётся работать быстро и качественно, не повреждая зелёную зону. Мы уже применили экскаваторы на многих адресах, и проблему с обледеневшими снежными массами удалось решить. Мы ежедневно мониторим, как проходит уборка города, держим ситуацию на контроле. А в отношении управляющих компаний, которые безответственно относятся к своим обязанностям, будем принимать соответствующие меры, - подчеркнул начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Чучков.