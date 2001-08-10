На Сахалине за год суды конфисковали 206 автомобилей у нетрезвых водителей

Прокурор Сахалинской области Вячеслав Шайбеков провел межведомственное совещание, где участники обсудили соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, противодействие правонарушениям и реализацию программ по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние.

Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, главный вывод совещания - необходимость снижать не относительные, а абсолютные показатели смертности на дорогах, поскольку каждый погибший представляет собой невосполнимую утрату.

В совещании приняли участие председатель областного суда Сергей Барабанов, председатель регионального правительства Алексей Белик, главный федеральный инспектор Иван Терентьев, руководители правоохранительных органов и органов государственной власти, а также работники прокуратуры области.

Прокурор Вячеслав Шайбеков отметил, что обеспечение безопасности дорожного движения в современных условиях остается одной из приоритетных задач всех органов власти. Автомобильная дорога продолжает оставаться местом, где шансы человека погибнуть существенно возрастают независимо от его возраста или социального статуса, подчеркнул он.

В 2025 году на Сахалине зафиксировали 394 дорожно-транспортных происшествия, что на 1% больше, чем годом ранее. Количество пострадавших увеличилось на 4% (с 481 до 500 человек), а количество погибших снизилось на 46,3% (с 67 до 36 человек). По всей области отмечен рост числа ДТП с участием несовершеннолетних: зарегистрировали 65 таких аварий, в которых 2 детей погибли и 67 получили травмы различной степени тяжести.

Участники дорожного движения совершили 560 преступлений. Основную массу составили случаи управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (статья 264.1 УК РФ). Суды области приговорили к различным видам наказания 427 лиц. За вождение в нетрезвом виде по приговорам суда в 2025 году конфисковали 206 транспортных средств, а также конфисковали денежные средства, соразмерные стоимости проданного на момент вынесения приговора автомобиля. Практикуют передачу конфискованных автомобилей на нужды специальной военной операции.

Прокуроры в 2025 году выявили более 1,5 тысячи нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения и принесли более 700 мер прокурорского реагирования. По результатам обсуждений органы, допустившие просчеты в работе, получили конкретные поручения, направленные на повышение эффективности деятельности.