ВТБ готов стать основой для банковской системы «СНГ+»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ намерен укрепить присутствие на финансовых рынках стран СНГ и стать основой для банковской инфраструктуры для участников «СНГ+». Об этом заявила первый заместитель президента - председателя правления банка Ольга Скоробогатова на международном форуме государств - участников СНГ.

По ее словам, банк сохранил дочерние структуры в Азербайджане, Армении, Беларуси и Казахстане, несмотря на сокращение присутствия российских игроков в регионе. По итогам 2025 года совокупный объем ВЭД с РФ по этим четырем «дочкам» превысил 700 млрд руб. Параллельно банк развивает обслуживание частных клиентов из стран СНГ в России.

В ВТБ также отмечают рост трансграничных операций: в 2025 году розничные клиенты группы совершили более 13 млн переводов на сумму около 300 млрд руб, что в шесть раз превышает показатели предыдущего года. В 2026 году банк планирует расширить географию расчетов с дружественными странами.

Как заявила на форуме Ольга Скоробогатова, банк готов стать основой для финансовой инфраструктуры Большого Евразийского партнерства с акцентом на новую архитектуру международных расчетов. Как следует из выступления, ключевыми направлениями развития могут стать увеличение доли расчетов в национальных валютах, интеграция цифровых валют центральных банков, развитие трансграничных платежей по QR-коду, расчеты в цифровых финансовых активах (ЦФА) и использование «умных финансов» (ИИ, смарт-контрактов, цифровые помощников).