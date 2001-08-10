Сахалинка, защищая мужа, дала ложные показания

Охинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение против 45-летней местной жительницы, которая ранее не имела судимостей. Следственный отдел по г. Оха СУ СК России по Сахалинской области обвиняет женщину в совершении преступления по ч. 1 ст. 307 УК РФ - заведомо ложные показания свидетеля в ходе досудебного производства. Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, главная суть обвинения сводится к созданию ложного алиби для супруга.

В ходе расследования следователи установили, что обвиняемая выступала свидетелем по уголовному делу в отношении её мужа. Женщина дала заведомо ложные показания о нахождении супруга в период совершения инкриминируемого преступления в другом месте, таким образом создав ему алиби.

Уголовное дело уже направили для рассмотрения по существу в Охинский городской суд Сахалинской области. За совершение данного преступления закон предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.