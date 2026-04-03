В Южно-Сахалинске состоялась первая "чистая пятница"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В первой масштабной весенней уборке приняли участие трудовые коллективы, общественники, волонтеры, представители управляющих компаний и неравнодушные жители островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в мэрии.
- Сегодня в Южно-Сахалинске фактически стартовал месячник чистоты. Мы приводим город в надлежащее состояние после зимы. В первую очередь занимаемся ворошением снега, чтобы освободить территории для дальнейшей уборки от листвы и мусора. К участию привлечены предприятия всех форм собственности, сотрудники администрации и подведомственных учреждений, управляющие компании. Участники «чистой пятницы» обеспечиваются необходимым инвентарем. Наша задача помочь сделать наш город чище и комфортнее, - уточнил заместитель начальника МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Евгений Замотаев.
Напомним, апрель по решению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина объявлен месяцем санитарной очистки города. В этот период в областном центре пройдут два крупных субботника: общегородской - 10 апреля и общероссийский - 25 апреля.
- После зимы всем хочется, чтобы город как можно скорее вернулся к чистому и ухоженному виду. Поэтому наш коллектив сегодня дружно вышел на уборку, чтобы помочь навести порядок. Мы поддерживаем такие инициативы и всегда участвуем в городских акциях, в том числе, выходим на субботники всей семьей. Для нас важно, чтобы Южно-Сахалинск был чистым, красивым и радовал жителей каждый день,- поделилась сотрудник МКУ «Управление капитального строительства» Наталья Фадеева.
Следующие «чистые пятницы» в Южно-Сахалинске пройдут 17 и 24 апреля.
По вопросам проведения месячника чистоты можно обращаться в департамент городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А, а также по телефонам: 300-461 (доб. 3) и 300-474 (доб. 4).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?