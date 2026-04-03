16:12, 3 Апреля 2026 | Новости общества Сахалина и Курил

Авиакомпания «Аврора» объявила весеннюю распродажу авиабилетов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии весенних праздников, планируя путешествие с 7 по 30 апреля 2026 года и приобретая билеты до 12 апреля 2026 года включительно, пассажиры Авиакомпании «Аврора» могут воспользоваться скидкой до 30%.

Скидка действует на рейсы по следующим направлениям:

Южно-Сахалинск – Красноярск

Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский

Количество мест по данной акции ограничено.

Узнать подробнее о расписании полетов можно на сайте авиакомпании и в контакт-центре по многоканальному телефону 8-800-250-49-88.

 

