6 Апреля 2026
15:26, 3 Апреля 2026 | Новости общества Сахалина и Курил

В двух районах Сахалина объявлена лавинная опасность до 6 апреля

В двух районах Сахалина объявлена лавинная опасность до 6 апреля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области объявлено предупреждение о возможном сходе лавин. Опасность сохранится в двух районах с 4 по 6 апреля 2026 года.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном противолавинном центре Сахалинского УГМС, лавинная опасность прогнозируется в Углегорском и Смирныховском районах.

Спасательные службы готовы к возможным последствиям. Силы и средства, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за схода лавин, находятся в полной готовности. Как уточнили в ведомстве, обстановку держит на контроле главное управление МЧС России по Сахалинской области.

Жителям и гостям региона напоминают единый номер вызова экстренных служб - 112.

 

