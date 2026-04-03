На Сахалине подготовят к зиме почти 200 котельных и более 70 водозаборов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области началась подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года. Всего запланировано более 150 мероприятий по капремонту и модернизации инфраструктуры.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, муниципальные образования уже заключили соглашения и приступили к торгам на заключение контрактов по капитальным ремонтам. Это необходимо для безаварийной работы коммунальных объектов в холода.
Для улучшения теплоснабжения в отопительный период подготовят 195 котельных и 22 центральных тепловых пункта. Чтобы повысить качество питьевой воды, запланированы работы на 71 водозаборе и 102 водонасосных станциях. Кроме того, для улучшения экологической ситуации проведут мероприятия на 104 объектах водоотведения.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркнул, что отдельное внимание уделят замене старых сетей. По его словам, заблаговременная и качественная подготовка к зиме - одно из главных направлений работы областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.
В планах — модернизация станции регулировки давления на магистральном водопроводе сёл Троицкое и Новотроицкое. Это обеспечит жителям круглосуточное бесперебойное водоснабжение.
На объектах теплоснабжения заменят котлы, системы подачи угля, газоходы, дымовые трубы и насосное оборудование. Также капитально отремонтируют фасады и кровли зданий котельных.
Эти мероприятия позволят повысить надёжность коммунальной инфраструктуры и качество услуг для жителей.
