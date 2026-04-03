В Поронайске начали выполнять ямочный ремонт с применением холодных асфальтобетонных смесей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске после снежной зимы некоторые участки дорог оказались в разбитом состоянии. Поэтому сегодня в городе приступили к ямочному ремонту с применением холодных асфальтобетонных смесей.

 Сегодня бригады устраняют дефекты на улицах Гагарина и Восточной. В общей сложности планируется отремонтировать более 200 квадратных метров дорожного покрытия.

 Метод холодного асфальтирования является временной мерой. Его используют при низких температурах для оперативного устранения локальных повреждений. Полноценный ямочный ремонт с использованием горячих смесей стартует, как только заработают асфальтобетонные заводы.

