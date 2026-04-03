Собственники жилья на Сахалине могут голосовать через три госсистемы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства провели ежегодный весенний семинар «Школы ЖКХ», посвящённый ключевым изменениям в жилищной сфере в 2026 году. Организаторами встречи выступили профильное ведомство, СРО НП «ЖКХ-Групп» и общественный совет партийного проекта «Единой России» «Школа ЖКХ» в Сахалинской области. Как рассказали ТИА «Острова» в островном минЖКХ, главным спикером стала генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп», практикующий юрист в сфере ЖКХ Ольга Беленькая.

Первую часть семинара организаторы посвятили вопросам, актуальным для управляющих организаций. Спикеры осветили новые лицензионные требования и независимую оценку квалификации, изменения в отчётности управляющих компаний и товариществ собственников жилья, а также поправки в сроках направления сведений в Фонд капремонта и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, участники встречи обсудили расширение полномочий совета многоквартирного дома и информационное взаимодействие с собственниками через мессенджер «Макс».

Вторую часть семинара организаторы подготовили для председателей советов многоквартирных домов и активных граждан. Участники рассмотрели изменения в проведении общих собраний собственников, которые вступили в силу ещё в 2025 году. Поправки касаются как порядка уведомления собственников, так и требований к использованию информационных систем. На данный момент официально признаны три государственные системы для проведения электронных голосований: ГИС ЖКХ, портал «Госуслуги» и мобильное приложение «Госуслуги.Дом».