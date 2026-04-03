Мэр Южно-Сахалинска проверил готовность завода им Федотова к летнему сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинспектировал завод имени М.А. Федотова и оценил его готовность к летнему дорожному сезону. Предприятие запустит асфальтобетонный завод 10 апреля - сейчас объект находится в высокой степени готовности. Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии областной столицы, техника уже подготовлена к летним работам, а производственные мощности функционируют в штатном режиме.
На площадке специалисты создали запас материалов, которого хватит на ремонт 19 километров дорог - это более 70% от запланированного объёма. Для сравнения: в прошлом году завод отремонтировал 23 километра дорожной сети. Пока предприятие продолжает устранять дефекты полотна с помощью литого асфальта - этот метод позволяет работать даже при минусовых температурах. Основной объём работ с горячим асфальтом начнётся сразу после запуска завода 10 апреля.
В приоритете у дорожников - улицы Дзержинского, Поповича, Чехова, Карла Маркса, 1-я Октябрьская, Железнодорожная, Сахалинская и проспект Мира. График ремонта специалисты составили с учётом технического состояния каждой улицы. Сергей Надсадин отметил, что завод имени Федотова остаётся ключевым звеном в содержании и ремонте дорог круглый год. Он добавил, что работа подрядных организаций и завода координируется ежедневно, чтобы обеспечить синхронный старт и выполнить все задачи в срок.
Глава города также подчеркнул: губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу завершить текущий ремонт дорог к 1 июня. После этого плановый ремонт продолжится в течение всего летнего сезона.
Комментарии - 0
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?