Дорожники восстанавливают грунтовые дороги во Владимировке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине дорожные службы завода имени Федотова приступили к плановому восстановлению грунтовых дорог. Особое внимание специалисты уделяют проблемному участку на улице 1905 года во Владимировке, где из-за рельефа местности дорогу регулярно подтапливают талые воды.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, сейчас ситуацию полностью контролируют дорожники. Скопившаяся талая вода уже полностью ушла с проезжей части. Поскольку по этой улице проходит автобусный маршрут, объект обслуживают в приоритетном порядке. Два-три раза в неделю на линию выходит грейдер, который устраняет колейность, ямы и неровности.
Начальник участка содержания грунтовых дорог завода имени Федотова Сергей Сергеев пояснил, что воды на дороге сейчас нет, и участок остаётся проезжим, однако грунт ещё слишком влажный. Как только уровень воды в канавах опустится до минимума и земля подсохнет, дорожники начнут выбирать пучинистые участки, отсыпать полотно, поднимать его уровень и профилировать с созданием правильного уклона.
Администрация муниципалитета постоянно контролирует ситуацию с грунтовыми дорогами в жилых районах. Как только погодные условия позволят, специалисты выполнят все запланированные восстановительные работы в полном объёме.
