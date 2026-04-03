Кадровый центр трудоустроил более 1600 сахалинцев с начала 2026 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года Кадровый центр Сахалинской области помог найти работу более 1600 жителям региона. Это составляет почти 72% от общего числа обратившихся в службу занятости, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на 15%.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, большинство трудоустроенных сахалинцев и курильчан вышли на работу в торговлю, образование, здравоохранение, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, сферу услуг и на производственные предприятия. Новыми местами работы для них стали должности врачей, бухгалтеров, инженеров, водителей, продавцов-кассиров, поваров, охранников, учителей, воспитателей, медицинских сестер, слесарей, электромонтеров и сварщиков.

Специалисты Кадрового центра подбирали соискателям новые места работы через платформу «Работа России», где размещен полный банк вакансий, а также в ходе гарантированных собеседований, открытых отборов и ярмарок вакансий. Директор Кадрового центра Елена Савельева отметила, что на портале «Работа России» жители региона могут увидеть более 9 тысяч вакансий, а карьерные консультанты помогают человеку не потеряться в большом количестве предложений, подобрать подходящие варианты, подготовиться к собеседованию и быстрее выйти на новое место работы.

Если жителю региона не хватает знаний или навыков для трудоустройства, сотрудники Кадрового центра помогают ему не только с поиском вакансии, но и с обучением. Сахалинцы могут бесплатно пройти обучение или повысить квалификацию по востребованным направлениям. Сегодня для них доступны 84 образовательные программы, из которых 51 центр реализует по нацпроекту «Кадры». Получить информацию о вакансиях, бесплатном обучении и мерах поддержки можно в любом филиале Кадрового центра Сахалинской области, а также на платформе «Работа России».