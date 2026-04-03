Кадровый центр трудоустроил более 1600 сахалинцев с начала 2026 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года Кадровый центр Сахалинской области помог найти работу более 1600 жителям региона. Это составляет почти 72% от общего числа обратившихся в службу занятости, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на 15%.
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, большинство трудоустроенных сахалинцев и курильчан вышли на работу в торговлю, образование, здравоохранение, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, сферу услуг и на производственные предприятия. Новыми местами работы для них стали должности врачей, бухгалтеров, инженеров, водителей, продавцов-кассиров, поваров, охранников, учителей, воспитателей, медицинских сестер, слесарей, электромонтеров и сварщиков.
Специалисты Кадрового центра подбирали соискателям новые места работы через платформу «Работа России», где размещен полный банк вакансий, а также в ходе гарантированных собеседований, открытых отборов и ярмарок вакансий. Директор Кадрового центра Елена Савельева отметила, что на портале «Работа России» жители региона могут увидеть более 9 тысяч вакансий, а карьерные консультанты помогают человеку не потеряться в большом количестве предложений, подобрать подходящие варианты, подготовиться к собеседованию и быстрее выйти на новое место работы.
Если жителю региона не хватает знаний или навыков для трудоустройства, сотрудники Кадрового центра помогают ему не только с поиском вакансии, но и с обучением. Сахалинцы могут бесплатно пройти обучение или повысить квалификацию по востребованным направлениям. Сегодня для них доступны 84 образовательные программы, из которых 51 центр реализует по нацпроекту «Кадры». Получить информацию о вакансиях, бесплатном обучении и мерах поддержки можно в любом филиале Кадрового центра Сахалинской области, а также на платформе «Работа России».
Это читают
09:04 Сегодня За выходные на Сахалине задержали более 20 выпивших водителей
09:57 Сегодня Сахалинские семьи участников СВО изготовили пасхальные корзинки
10:50 Сегодня В Южно-Сахалинске пожилая водитель сбила 14-летнего подростка на «зебре» и скрылась
10:56 Сегодня Сахалинка, защищая мужа, дала ложные показания
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
08:51 30 Марта Выставка к 120‑летию отмены каторги откроется на Сахалине
10:37 30 Марта Более двух тысяч семей Сахалина получают ежемесячное пособие на ребенка
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 12:15 Сегодня Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
- 12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
- 11:40 1 Апреля На Сахалине прошло первенство по греко-римской борьбе памяти Александра Бахмана
- 11:40 31 Марта Сахалинцам напоминают об опасности прикормки животных без владельцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
