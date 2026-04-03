Военные ПВО на Сахалине отрабатывают уничтожение целей противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа на Сахалине учатся отражать атаки с воздуха. Бойцы осваивают уничтожение средств поражения противника в рамках курса подготовки стрелков-зенитчиков. Переносные зенитно-ракетные комплексы хорошо зарекомендовали себя в современных конфликтах, включая зону специальной военной операции.

В специально оборудованном классе на полигоне «Троицкий» занятия начали военнослужащие, которые недавно заключили первые контракты с минобороны России. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, бойцы тренируются на электронном тренажере, который позволяет отрабатывать работу со всеми современными ПЗРК, стоящими на вооружении российских войск. Помимо этого, военные используют полноразмерный макет комплекса «Игла»: с его помощью они приводят устройство из походного положения в боевое и выполняют нормативы по замене пусковой трубы и источника питания.

Поскольку пуск ракеты возможен в автоматическом и ручном режимах, зенитчики должны за несколько секунд правильно выбрать способ стрельбы, захватить цель и произвести пуск. Именно этим навыкам военнослужащие и обучаются на полигоне.