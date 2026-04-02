ВТБ представил новую версию мобильного приложения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ провел редизайн мобильного приложения, изменив структуру навигации и логику работы сервиса. Как сообщили в кредитной организации, обновление направлено на перераспределение функций в зависимости от сценариев использования: все операции теперь сгруппированы в четыре основных раздела.

В блоке «Живи с ВТБ» собраны предложения партнеров банка с путешествиями, одеждой, электроникой и сервисами доставки. Раздел «Приумножай с семьей и близкими» позволяет вести совместные счета. Сервис «Почувствуй заботу» объединяет каналы поддержки: чат-бот, телефон и онлайн-звонки. «Расти с ВТБ» предлагает условия роста благосостояния и конкретной выгоды.

В банке уточняют, что изменения отражают новую концепцию розничного бизнеса, при которой объем доступных инструментов и предложений зависит от активности использования продуктов организации. Обновленное приложение доступно, в том числе, клиентам Почта Банка, перешедшим в ВТБ в рамках интеграции.

«Время - главная ценность для человека. Новое приложение позволяет быстро и с максимальным удобством решать все вопросы и адаптировано под интересы каждого клиента. Сберечь средства или отправиться за покупками, запланировать путешествие или заказать ужин - все это можно сделать, не покидая мобильный банк», - прокомментировала запуск первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

В течение года банк планирует дальнейшее развитие функциональности разделов и привлечение новых партнеров.