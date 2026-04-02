ВТБ Мои Инвестиции во втором квартале делают ставку на ИТ и финансы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На фоне смягчения денежно-кредитной политики и геополитической неопределённости диверсификация остаётся ключевым принципом для формирования инвестиционного портфеля. Среди фаворитов аналитиков ВТБ Мои Инвестиции – ИТ и финансовый секторы. Об этом эксперты брокера рассказали на презентации инвестиционной стратегии на второй квартал 2026 года.
«Цикл смягчения денежно-кредитной политики выступает позитивным фундаментальным фактором для рынка акций. В рамках диверсификации добавляем в портфель акции компаний, которые торгуются с двузначной дивидендной доходностью, а также бумаги эмитентов, у которых ждем улучшения финансовых показателей. Наши фавориты – акции ИТ и финансового секторов с учетом их привлекательной оценки», – сказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
Дивидендный сезон будет в фокусе инвесторов и повлияет на динамику акций. По оценкам аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, бумаги с двузначной дивидендной доходностью могут опередить индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев.
При этом в цикле смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году актуальными остаются ОФЗ. Аналитики брокера видят нереализованный потенциал роста котировок среднесрочных и длинных ОФЗ на 7-8 процентных пункта до конца года с учетом ожидаемой ими траектории снижения ключевой ставки Банка России – совокупная доходность по таким облигациям может быть выше 20% годовых. Кроме того, по-прежнему интересны облигации АА-сегмента с доходностью 16-17%, а локальные облигации в валюте целесообразно держать в портфеле на случай ослабления рубля.
Прогноз ВТБ Мои Инвестиции по основным макропоказателям:
- Ключевая ставка на конец текущего года в базовом сценарии может составить 12% или ниже.
- Курс рубля в среднем по 2026 году может составить 84,6 рубля за доллар и 12,2 рубля за юань.
- Индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может достичь 3650 пунктов.
- Средняя цена российской нефти по 2026 году может достичь 57 долл./барр.
- Средняя цена золота по 2026 году может составить до 4400 долл./унц.
