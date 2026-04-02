В Поронайске стартовала приемной кампании в 1 класс в школу-интернат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школе-интернате города Поронайск, где обучаются дети с интеллектуальной недостаточностью, стартовала приемная кампания в 1 класс. Накануне состоялся визит вице‑мэра Натальи Анисовой в школу‑интернат. В рамках посещения она провела осмотр условий, созданных для обучающихся с особенностями развития.

В школу принимаются дети по достижении на 1 сентября возраста 6,5 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет и при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

Почему детям с интеллектуальной недостаточностью лучше учиться в специализированной школе?

В школе созданы все условия для развития и обучения таких детей: наполняемость классов не более 12 человек, коррекционный компонент ведут учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. Учащиеся получают дополнительное образование в кружках художественной и естественно-научной направленности. В школе-интернате оборудованы сенсорная комната, отдельный спортивный зал для детей начальной школы, современными техническими средствами обучения оснащены классы и кабинеты психологов и логопедов.

Обучающиеся школы-интерната обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием. Иногородние дети, проживающие в интернате с понедельника по пятницу, обеспечиваются бесплатным пятиразовым питанием.

В школе работают группы продленного дня.