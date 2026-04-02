В Поронайске стартовала приемной кампании в 1 класс в школу-интернат
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В школе-интернате города Поронайск, где обучаются дети с интеллектуальной недостаточностью, стартовала приемная кампания в 1 класс. Накануне состоялся визит вице‑мэра Натальи Анисовой в школу‑интернат. В рамках посещения она провела осмотр условий, созданных для обучающихся с особенностями развития.
В школу принимаются дети по достижении на 1 сентября возраста 6,5 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет и при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
Почему детям с интеллектуальной недостаточностью лучше учиться в специализированной школе?
В школе созданы все условия для развития и обучения таких детей: наполняемость классов не более 12 человек, коррекционный компонент ведут учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. Учащиеся получают дополнительное образование в кружках художественной и естественно-научной направленности. В школе-интернате оборудованы сенсорная комната, отдельный спортивный зал для детей начальной школы, современными техническими средствами обучения оснащены классы и кабинеты психологов и логопедов.
Обучающиеся школы-интерната обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием. Иногородние дети, проживающие в интернате с понедельника по пятницу, обеспечиваются бесплатным пятиразовым питанием.
В школе работают группы продленного дня.
Это читают
09:04 Сегодня За выходные на Сахалине задержали более 20 выпивших водителей
09:57 Сегодня Сахалинские семьи участников СВО изготовили пасхальные корзинки
10:50 Сегодня В Южно-Сахалинске пожилая водитель сбила 14-летнего подростка на «зебре» и скрылась
10:56 Сегодня Сахалинка, защищая мужа, дала ложные показания
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
08:51 30 Марта Выставка к 120‑летию отмены каторги откроется на Сахалине
10:37 30 Марта Более двух тысяч семей Сахалина получают ежемесячное пособие на ребенка
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 12:15 Сегодня Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
- 12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
- 11:40 1 Апреля На Сахалине прошло первенство по греко-римской борьбе памяти Александра Бахмана
- 11:40 31 Марта Сахалинцам напоминают об опасности прикормки животных без владельцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
