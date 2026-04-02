ВТБ выяснил, кто переходит на автоУСН в 2026 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ проанализировал состав клиентов малого бизнеса, перешедших на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН) в 2026 году. За этот период банк зафиксировал 10-кратный рост числа предпринимателей на автоУСН.
С начала года на специальный налоговый режим перешли более 75 тысяч новых и действующих клиентов малого бизнеса ВТБ. По данным банка, ИП выбирают его в два раза чаще, чем ООО. Более чем в половине случаев в штате клиента один сотрудник.
30% представителей малого бизнеса на автоУСН работают в торговле (рознице и опте), 23% - владельцы кафе, салонов красоты, автосервисов и других предприятий сферы услуг. Еще 12% предпринимателей ведут бизнес, связанный со строительством и недвижимостью.
«По нашим оценкам, автоУСН потенциально подходит для 70% представителей малого бизнеса. Ожидаем, что сформировавшийся тренд по переходу клиентов на этот налоговый режим продолжится», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
АвтоУСН – специальный налоговый режим, в рамках которого отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Ставка налога составляет 8% для объекта налогообложения «Доходы» и 20% для объекта налогообложения «Доходы минус расходы». На автоАУСН не нужно платить обязательные страховые взносы за себя и сотрудников.
Для применения автоУСН необходимо выполнение определенных условий, в частности, численность работников должна быть не более 5 человек, доход не должен превышать 60 млн рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?