Ученые утверждают, что на Камчатке сивучи теряют навыки охотыиз-за людей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учёные КамГУ сообщили о том, что сивучи в Авачинской бухте всё чаще зависят от человека. Это может привести к опасным изменениям в их поведении и образе жизни, передает ТК «41 Регион».

По данным специалистов, часть животных регулярно заходит в бухту в поисках лёгкой добычи - чаще всего это рыбные отходы. Некоторые сивучи не выдерживают стресса от контакта с людьми и уходят, но другие, наоборот, привыкают к такому взаимодействию.

Такие особи становятся менее осторожными, осваивают нетипичную для себя среду и начинают активно искать контакт с человеком ради еды. Учёные называют этот процесс синантропизацией и считают его опасным. У животных нарушается естественный цикл: они дольше остаются в местах подкормки и теряют навыки самостоятельной охоты.

Кроме того, меняются сроки и маршруты миграции к местам размножения. Это может снизить успешность воспроизводства и в долгосрочной перспективе повлиять на численность популяции.