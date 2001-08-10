Самозанятые сахалинцы получили право на оплачиваемые больничные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самозанятые жители Сахалинской области с 2026 года могут добровольно зарегистрироваться в программе социального страхования и получать выплаты по больничным листам. Ранее такое право имели только работники по трудовым договорам и индивидуальные предприниматели, которые платили взносы в Соцфонд, а теперь к ним присоединились и плательщики налога на профессиональный доход.

Как рассказали ТИА "Острова" в Отделении социального фонда России по Сахалинской области, для участия в программе самозанятому необходимо подать заявление. Сделать это можно через портал госуслуг, мобильное приложение "Мой налог" или лично в клиентских службах фонда. После регистрации гражданин обязан регулярно вносить страховые взносы - ежемесячно или единовременно за несколько месяцев вперед, но не более чем за год.

Размер взноса составляет 3,84 процента от выбранной страховой суммы. Самозанятый может самостоятельно определить эту сумму: 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. От этого выбора напрямую зависят будущие выплаты при наступлении болезни - чем выше страховая сумма, тем больше пособие.

Право на получение выплат возникает после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. При расчете суммы больничного учитываются страховой стаж и период, в течение которого гражданин исправно перечислял платежи. Важно помнить: программа распространяется исключительно на случаи временной нетрудоспособности. Декретные выплаты - по беременности и родам или по уходу за ребенком до полутора лет - самозанятым не положены.

Специалисты фонда обращают внимание тех, кто вступил в программу в январе и платит взносы ежемесячно: необходимо успеть перечислить платеж за февраль до конца месяца, чтобы не прерывать страховой стаж.