Ястреб стал охранником полигона ТБО в Ногликах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне ТБО в Ногликах появился необычный сотрудник – ястреб-тетеревятник по имени Малыш. В его обязанности входит распугивать стаи птиц, которые разносят мусор по округе и создают антисанитарную обстановку. Биорепеллентация, то есть технология отпугивания стайных птиц с помощью хищных, на подобном объекте применена на Сахалине впервые, рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".

Это эффективный и экологичный метод борьбы со стайными птицами, преимущественно из семейств врановых и чайковых, которые часто концентрируются вокруг объектов по обработке твердых коммунальных отходов.

В основе биорепеллентации заложен врожденный страх стайных пернатых перед хищниками: при виде ястреба чайки и вороны сразу же улетают, в дальнейшем идентифицируя это место как опасное.

- Стайные птицы – бич любого полигона. Вместе с тем, чайки и вороны, прилетающие полакомиться отходами, несут потенциальную угрозу для окружающей среды. К техническим средствам, которые обычно используют для отпугивания пернатых, стайные быстро привыкают, – в отличие от биорепеллентации. Именно поэтому на полигон в Ногликах для усиления эффекта борьбы с чайками и воронами было решено «пригласить» ястреба-тетеревятника. Обученная птица способна действовать в любых условиях. Она не боится людей и работающей техники и эффективно выполняет свою функцию, - рассказал заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук

Для нового пернатого сотрудника на полигоне ТБО в Ногликах построили просторный вольер, оснащенный всем необходимым для комфортного проживания ястреба, в том числе и инфракрасными лампами, которые будут включать в сильные морозы для поддержания необходимой температуры. По словам орнитолога АО «Управление по обращению с отходами» Юлии Березовской, сейчас Малыш осваивается на новом месте и совсем скоро приступит к полноценной работе.

Отметим, идея использования биорепеллентации на полигонах ТБО в России принадлежит Группе «Ситиматик» и была впервые в России внедрена на полигоне в Новочебоксарске в 2018 году. С тех пор проект был масштабирован и сегодня применяется практически на всех объектах Группы – в Саратовской, Мурманской, Нижегородской, Челябинской областях, Чувашии Эффект от использования биорепеллентации заметен уже в первые недели: количество стайных птиц в округе снижается в десятки раз. В 2023 году технология была запатентована Группой «Ситиматик».

Как рассказали специалисты «Ситиматик», зачастую для многих хищных птиц работа в качестве биорепеллента не просто служба, но еще и способ выживания. Некоторые ястребы-тетеревятники — это птицы, которые получили травмы в дикой природе и проходили лечение в специальных реабилитационных центрах. Выпускать таких птиц нельзя – они бы попросту не выжили на воле.

Метод биологической репеллентации отвечает требованиям международных стандартов в области экологии и обращения с животными, поскольку, в отличие от традиционных видов решения проблемы с птицами, технология предусматривает не прямое уничтожение особей, а их отпугивание с территории.