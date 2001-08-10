Тихоокеанское
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10:10, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине пострадавшим от землетрясения вернули водоснабжение

На Сахалине пострадавшим от землетрясения вернули водоснабжение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время землетрясения магнитудой 5,5 баллов на юге Сахалина произошло повреждение участка магистрального водопровода в районе жилого дома по ул. Совхозная, 62. Без воды в Южно-Сахалинске остались 350 жилых домов, Восточная гимназия, коррекционная школа «Надежда», школа № 14 и Сахалинский техникум строительства и коммунального хозяйства. Такова легенда командно-штабных учений, в которых приняла участие «РВК-Сахалин».

Как рассказал начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС «РВК-Сахалин» Анатолий Левочко, на момент начала учений силы и средства водоканала находились в режиме повседневного функционирования. Сотрудники должны были оперативно мобилизоваться, чтобы восстановить повреждение водопровода, вызванное движением тектонических плит.

В учениях приняла участие аварийно-восстановительная бригада «РВК-Сахалин» в составе 9 человек. Сотрудники предприятия жизнеобеспечения с задачей справились в нормативный срок.

«При ликвидации аварийных ситуаций важно строго выполнять план по локализации ЧС и требования правил и инструкций по охране труда. Подобные учения проходят регулярно и «РВК-Сахалин» как предприятие жизнеобеспечения подтверждает свою готовность к работе в любых, даже самых сложных ситуациях», - отметил начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС Анатолий Левочко.

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