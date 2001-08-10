На Сахалине пострадавшим от землетрясения вернули водоснабжение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время землетрясения магнитудой 5,5 баллов на юге Сахалина произошло повреждение участка магистрального водопровода в районе жилого дома по ул. Совхозная, 62. Без воды в Южно-Сахалинске остались 350 жилых домов, Восточная гимназия, коррекционная школа «Надежда», школа № 14 и Сахалинский техникум строительства и коммунального хозяйства. Такова легенда командно-штабных учений, в которых приняла участие «РВК-Сахалин».

Как рассказал начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС «РВК-Сахалин» Анатолий Левочко, на момент начала учений силы и средства водоканала находились в режиме повседневного функционирования. Сотрудники должны были оперативно мобилизоваться, чтобы восстановить повреждение водопровода, вызванное движением тектонических плит.

В учениях приняла участие аварийно-восстановительная бригада «РВК-Сахалин» в составе 9 человек. Сотрудники предприятия жизнеобеспечения с задачей справились в нормативный срок.

«При ликвидации аварийных ситуаций важно строго выполнять план по локализации ЧС и требования правил и инструкций по охране труда. Подобные учения проходят регулярно и «РВК-Сахалин» как предприятие жизнеобеспечения подтверждает свою готовность к работе в любых, даже самых сложных ситуациях», - отметил начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС Анатолий Левочко.