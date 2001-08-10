В Южно-Сахалинске возобновил работу пункт вакцинации на площади Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице возобновилась работа передвижного пункта вакцинации на площади Победы. Здесь можно сделать прививку от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции. Время работы пункта - с 11.00 до 18.00 по будням, с 10.00 до 16.00 по выходным, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также работа мобильных пунктов организована в торговых центрах «Дом Торговли», «Сити-Молл», «Столица». В будние дни привиться можно с 11.00 до 18.00, по выходным – с 11.00 до 17.00. Для того, чтобы пройти вакцинацию, можно обратиться и в поликлинику по месту жительства.

- Сегодня у нас идёт обычная сезонная вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции, которая очень важна, так же как и уже ставшая нам привычной ревакцинация от короновирусной инфекции. Мы её по-прежнему рекомендуем проводить через полгода, но возможно со снижением заболеваемости будем проводить раз в год, - сообщила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Сахалинской области Оксана Солонина.

Противопоказанием для вакцинации против любой инфекции является наличие заболевания в острой стадии. Перед прививкой пациенты заполняют необходимые документы и проходят осмотр медицинского работника.

Период с сентября по ноябрь врачи считают самым подходящим для вакцинации. Прививаться рекомендуется за 3-4 недели до начала подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться необходимый иммунитет. Своевременная профилактика нужна для предотвращения вспышечной заболеваемости и распространения инфекций.

Напомним, южносахалинцы старше 18 лет записаться на прививку от гриппа и Covid-19 могут, обратившись в регистратуру любой городской поликлиники, позвонив на горячую линию 1-300 или обратившись на портал Госуслуг.