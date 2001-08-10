Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В вязи с неблагоприятными погодными условиями вынужденно скорректированы сроки запуска в работу центрального перрона транспортно-пересадочного узла на привокзальной площади, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ранее планировалось запустить объект раньше времени - уже к 10 сентября, но в связи с неблагоприятными погодными условиями сроки работ были скорректированы. Дожди задерживают работу по сборке конструкций, монтажу электрооборудования.
Перед подрядными организациями поставлена задача максимально мобилизовать силы, чтобы завершить работы на объекте к 1 октября, к моменту запуска ТПУ. Принято решение, что именно к этому сроку начнет работу и центральный перрон. После завершения основных работ подрядные организации проведут настройку всего программного обеспечения, тестирование оборудования чтобы ориентировочно к 1 октября ТПУ заработал в полной мере.
Отметим, что также в рамках обустройства ТПУ на привокзальной площади выполняются работы по благоустройству территории. В частности, рабочим предстоит уложить тротуарную плитку. Эти работы планируется завершить до 1 ноября.
Напомним, для обеспечения удобной пересадки пассажиров с поездов на автобусы, на привокзальной площади обустроят перрон с 8 станциями и крытый павильон. Запуск ТПУ станет одним из ключевых мероприятий масштабной транспортной реформы, реализация которой уже началась в Южно-Сахалинске. Работы по его обустройству выполняются в рамках интеграции железной дороги в систему пассажирского транспорта Южно-Сахалинска. Сразу на привокзальной площади пассажиры смогут пересаживаться с поездов на городские автобусы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:48 29 Августа В Южно-Сахалинске запускают в работу светофоры на ул. Ленина и пр. Победы
- 11:31 30 Августа На Сахалине автолюбительница выпала из салона под колеса своей машины
15:29 29 Августа "Охранник", избивший мужчину на реке Ай, приехал на Сахалин на заработки
10:44 29 Августа В Южно-Сахалинске и на Курилах рождаемость превышает смертность
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
Выбор редакции
- 10:48 Вчера В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
- 19:42 1 Сентября Гринпис высказался по поводу парниковых газов на Сахалине
- 19:00 1 Сентября В Шахтерск начнут летать субботние рейсы
- 13:42 1 Сентября В августе на Сахалине вся проверенная вода оказалась чистой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?