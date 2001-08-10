Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В вязи с неблагоприятными погодными условиями вынужденно скорректированы сроки запуска в работу центрального перрона транспортно-пересадочного узла на привокзальной площади, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ранее планировалось запустить объект раньше времени - уже к 10 сентября, но в связи с неблагоприятными погодными условиями сроки работ были скорректированы. Дожди задерживают работу по сборке конструкций, монтажу электрооборудования.

Перед подрядными организациями поставлена задача максимально мобилизовать силы, чтобы завершить работы на объекте к 1 октября, к моменту запуска ТПУ. Принято решение, что именно к этому сроку начнет работу и центральный перрон. После завершения основных работ подрядные организации проведут настройку всего программного обеспечения, тестирование оборудования чтобы ориентировочно к 1 октября ТПУ заработал в полной мере.

Отметим, что также в рамках обустройства ТПУ на привокзальной площади выполняются работы по благоустройству территории. В частности, рабочим предстоит уложить тротуарную плитку. Эти работы планируется завершить до 1 ноября.

Напомним, для обеспечения удобной пересадки пассажиров с поездов на автобусы, на привокзальной площади обустроят перрон с 8 станциями и крытый павильон. Запуск ТПУ станет одним из ключевых мероприятий масштабной транспортной реформы, реализация которой уже началась в Южно-Сахалинске. Работы по его обустройству выполняются в рамках интеграции железной дороги в систему пассажирского транспорта Южно-Сахалинска. Сразу на привокзальной площади пассажиры смогут пересаживаться с поездов на городские автобусы.