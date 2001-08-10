В Аниве заработала современная стоматологическая установка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современная стоматологическая установка заработала в поликлинике города Анивы. Медицинская техника приобретена на смену устаревшему оборудованию и позволяет улучшать качество и скорость оказания стоматологической помощи детям района, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве..
Прежняя установка в детском стоматологическом кабинете поликлиники прослужила около 10 лет. Нагрузка на технику приходится немалая – за день через кабинет зубного врача проходят не менее 13 детей. Медицинские работники, пациенты, а также их родители уже оценили удобство и комфорт современного оборудования.
- Я приводила ребенка к зубному месяц назад, тогда еще стоял старый шумный аппарат. Сегодня, увидев новое оборудование, я была приятно удивлена. Обычно дочку с трудом удается вести к врачу, хотя доктор наш очень хороший. Зубки нам лечить еще долго, а тут даже первые впечатления приятные - в новом кресле можно расположиться гораздо удобнее, - рассказала жительница Анивы Светлана.
Новая стоматологическая техника производства США является одной из новинок на рынке. Она приспособлена для лечения детей, оснащена регулируемым компрессором с шумоизоляцией, высокочастотными наконечниками с подсветкой. Это облегчает врачу доступ к полостям, расположенным в дальних дистальных отделах. Кроме того, специальные приспособления увеличивают скорость проведения манипуляции в полости рта.
- Лечение у нас проходят дети и подростки до 18 лет. Если говорить о маленьких пациентах, старая установка их пугала, так как была очень шумной. Качество и площадь освещения тоже были не те, - рассказала Дарья Латышева, детский стоматолог Анивской ЦРБ. – Кроме того, машина оборудована системой слюноотсоса-пылесоса и инструментами для проведения профессиональной гигиены полости рта. Возможность комплексного лечения дает больше физического и психологического комфорта.
- Для детей у нас в районе оборудованы не один, а два отдельных стоматологических кабинета - в Анивской поликлинике и в Троицкой врачебной амбулатории. На сегодня наша стоматологическая служба оснащена всем необходимым для оказания качественной помощи детскому населению. Специалисты постоянно совершенствуют методы лечения, в том числе прошли обучение для работы на новой стоматологической установке, - отметила главный врач Анивской ЦРБ Иветта Забелина.
Стоматологическая помощь является одним из самых востребованных видов медпомощи у населения. В настоящее время возникла необходимость в усилении службы в Корсаковском районе. По поручению министра здравоохранения региона Владимира Кузнецова в районную больницу направлен специалист областной стоматологической поликлиники для помощи коллегам в организации лечения детей. Также будет проанализирована работа 13 передвижных стоматологических комплексов, работающих в муниципальных образованиях. При необходимости они будут направляться в населенные пункты с наибольшей потребностью в специализированной помощи.
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