Жители Южно-Сахалинска увидели реконструкцию нивхской свадьбы и попробовали мос
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Увидеть нивхское сватовство и попробовать традиционные блюда коренных народов смогли жители Южно-Сахалинска в рамках Семейного фестиваля вкуса и традиций. Мероприятие, которое проходит в областной столице второй год подряд, познакомило горожан с реконструкцией старинного свадебного обряда нивхов. Организаторы посвятили праздник Году единства народов, объявленному президентом России, и нацелили его на сохранение духовного наследия и укрепление межнационального согласия.
Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, ключевым событием одного из дней фестиваля стала инсценировка нивхской свадьбы. Ее представил народный ансамбль "Серебряные узоры" из Поронайска. Вице-мэр Дмитрий Хайбриев подчеркнул, что знакомство с культурой разных народов, живущих рядом, способствует единству, ведь история региона всегда строилась на мире и взаимообогащении традициями.
Руководитель этнокультурного центра "Люди Ых миф" Елена Ниткук подробно рассказала гостям о тонкостях обрядов. Оказывается, у нивхов существовало сватовство еще нерожденных детей - так верили, что защищают их от злых духов. Также практиковали обвязывание запястий детей крапивными нитками в знак помолвки. На импровизированном свадебном столе представили юколу, мясо нерпы, мос и муви.
Гости фестиваля с удовольствием погружались в атмосферу праздника. Например, дизайнер одежды и востоковед Екатерина Мальцева целенаправленно пришла изучить национальные костюмы и обычаи для использования в своих работах, а заодно открыла для себя вкус строганины из свежезамороженной рыбы. Другая посетительница, Нина Латохо, отметила, что такие мероприятия позволяют лучше понять традиции коренных народов и почувствовать общность.
Фестиваль продолжит знакомить сахалинцев с культурным многообразием. Уже в марте организаторы планируют показать мордовские свадебные обряды. Анонс события появится в телеграм-канале общественной организации "Женщины бизнеса", которая и выступила инициатором проведения фестиваля. Мероприятие проходит при поддержке областного правительства, администрации города и партнерстве с региональным отделением "Ассамблеи народов России".
