Бесплатные образовательные курсы для преподавателей английского языка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Постоянное профессиональное развитие является ключевым аспектом карьеры преподавателя английского языка. В современном мире существует множество ресурсов, которые помогают учителям обновлять свои знания и навыки без финансовых затрат. В этой статье мы рассмотрим лучшие бесплатные образовательные курсы и мероприятия для преподавателей английского языка.

Skyeng Premium!

Skyeng Premium! — это инновационная образовательная платформа, предлагающая ресурсы и курсы для преподавателей английского языка.

Особенности: Доступ к современным методикам и материалам преподавания. Вебинары и мастер-классы от опытных специалистов. Возможность общения с профессиональным сообществом.



Сайт: skyeng.ru

Global Teachers’ Festival

Global Teachers’ Festival — ежегодное онлайн-мероприятие, организованное для учителей английского языка со всего мира.

Особенности: Серия вебинаров и сессий от ведущих экспертов в области образования. Обсуждение новейших тенденций и методик преподавания. Сертификат участия для всех зарегистрированных участников.



Сайт: pearson.com

Cambridge University Press & Assessment

Cambridge University Press & Assessment предлагает бесплатные ресурсы и курсы для преподавателей, стремящихся улучшить свои навыки.

Особенности: Онлайн-курсы по методике преподавания и оцениванию. Доступ к учебным материалам и пособиям. Вебинары с возможностью получения сертификата.



Сайт: cambridge.org

Oxford University Press

Oxford University Press предоставляет широкий спектр бесплатных ресурсов для учителей английского языка.

Особенности: Обучающие модули по различным аспектам преподавания. Материалы для подготовки к международным экзаменам. Возможность участия в вебинарах и онлайн-сессиях.



Сайт: oup.com

American Center Moscow

American Center Moscow — культурно-образовательный центр, предлагающий программы для преподавателей английского языка.

Особенности: Бесплатные семинары и мастер-классы. Доступ к библиотеке и ресурсам на английском языке. Возможность участия в профессиональных сообществах.



Сайт: amc.ru

Stepik

Stepik — российская образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы для учителей.

Особенности: Курсы по педагогике и методике преподавания английского языка. Интерактивные задания и практические упражнения. Бесплатные сертификаты по завершении курса.



Сайт: stepik.org

Открытое образование

Открытое образование — национальная платформа, объединяющая онлайн-курсы от ведущих университетов России.

Особенности: Курсы по современным методикам обучения и педагогическим технологиям. Лекции от профессоров ведущих вузов. Сертификат об окончании курса после успешного прохождения.



Сайт: openedu.ru

Сравнительная таблица бесплатных курсов для преподавателей английского языка

Английский для детей: где найти курсы

Обучение английскому языку с раннего возраста открывает перед детьми множество возможностей и значительно облегчает дальнейшее изучение языка в школе и за ее пределами. Многие образовательные платформы предлагают специальные курсы для детей, которые учитывают их возрастные особенности и делают процесс обучения интересным и увлекательным.

Например, Skysmart предоставляет детские курсы, где занятия проходят в игровой форме с использованием интерактивных материалов и технологий. Stepik также предлагает курсы для детей с акцентом на развитие базовых языковых навыков через веселые и познавательные задания. Такие программы помогают детям быстро освоить основы английского языка, развить произношение и увеличить словарный запас, что способствует их общему интеллектуальному развитию.

Посмотрите бесплатные онлайн курсы английского языка для детей, чтобы выбрать лучший для своего ребёнка или просто быть в теме профессиональных онлайн школ.

Заключение

Бесплатные образовательные курсы и ресурсы предоставляют отличную возможность для преподавателей английского языка повысить свою квалификацию без финансовых затрат. Используя эти платформы и мероприятия, вы сможете обновить свои знания, освоить новые методики и обменяться опытом с коллегами со всего мира. Начните свое профессиональное развитие уже сегодня!