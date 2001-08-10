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Бесплатные образовательные курсы для преподавателей английского языка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Постоянное профессиональное развитие является ключевым аспектом карьеры преподавателя английского языка. В современном мире существует множество ресурсов, которые помогают учителям обновлять свои знания и навыки без финансовых затрат. В этой статье мы рассмотрим лучшие бесплатные образовательные курсы и мероприятия для преподавателей английского языка.
Skyeng Premium!
Skyeng Premium! — это инновационная образовательная платформа, предлагающая ресурсы и курсы для преподавателей английского языка.
- Особенности:
- Доступ к современным методикам и материалам преподавания.
- Вебинары и мастер-классы от опытных специалистов.
- Возможность общения с профессиональным сообществом.
Сайт: skyeng.ru
Global Teachers’ Festival
Global Teachers’ Festival — ежегодное онлайн-мероприятие, организованное для учителей английского языка со всего мира.
- Особенности:
- Серия вебинаров и сессий от ведущих экспертов в области образования.
- Обсуждение новейших тенденций и методик преподавания.
- Сертификат участия для всех зарегистрированных участников.
Сайт: pearson.com
Cambridge University Press & Assessment
Cambridge University Press & Assessment предлагает бесплатные ресурсы и курсы для преподавателей, стремящихся улучшить свои навыки.
- Особенности:
- Онлайн-курсы по методике преподавания и оцениванию.
- Доступ к учебным материалам и пособиям.
- Вебинары с возможностью получения сертификата.
Сайт: cambridge.org
Oxford University Press
Oxford University Press предоставляет широкий спектр бесплатных ресурсов для учителей английского языка.
- Особенности:
- Обучающие модули по различным аспектам преподавания.
- Материалы для подготовки к международным экзаменам.
- Возможность участия в вебинарах и онлайн-сессиях.
Сайт: oup.com
American Center Moscow
American Center Moscow — культурно-образовательный центр, предлагающий программы для преподавателей английского языка.
- Особенности:
- Бесплатные семинары и мастер-классы.
- Доступ к библиотеке и ресурсам на английском языке.
- Возможность участия в профессиональных сообществах.
Сайт: amc.ru
Stepik
Stepik — российская образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы для учителей.
- Особенности:
- Курсы по педагогике и методике преподавания английского языка.
- Интерактивные задания и практические упражнения.
- Бесплатные сертификаты по завершении курса.
Сайт: stepik.org
Открытое образование
Открытое образование — национальная платформа, объединяющая онлайн-курсы от ведущих университетов России.
- Особенности:
- Курсы по современным методикам обучения и педагогическим технологиям.
- Лекции от профессоров ведущих вузов.
- Сертификат об окончании курса после успешного прохождения.
Сайт: openedu.ru
Сравнительная таблица бесплатных курсов для преподавателей английского языка
Английский для детей: где найти курсы
Обучение английскому языку с раннего возраста открывает перед детьми множество возможностей и значительно облегчает дальнейшее изучение языка в школе и за ее пределами. Многие образовательные платформы предлагают специальные курсы для детей, которые учитывают их возрастные особенности и делают процесс обучения интересным и увлекательным.
Например, Skysmart предоставляет детские курсы, где занятия проходят в игровой форме с использованием интерактивных материалов и технологий. Stepik также предлагает курсы для детей с акцентом на развитие базовых языковых навыков через веселые и познавательные задания. Такие программы помогают детям быстро освоить основы английского языка, развить произношение и увеличить словарный запас, что способствует их общему интеллектуальному развитию.
Посмотрите бесплатные онлайн курсы английского языка для детей, чтобы выбрать лучший для своего ребёнка или просто быть в теме профессиональных онлайн школ.
Заключение
Бесплатные образовательные курсы и ресурсы предоставляют отличную возможность для преподавателей английского языка повысить свою квалификацию без финансовых затрат. Используя эти платформы и мероприятия, вы сможете обновить свои знания, освоить новые методики и обменяться опытом с коллегами со всего мира. Начните свое профессиональное развитие уже сегодня!
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