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Бесплатные образовательные курсы для преподавателей английского языка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Постоянное профессиональное развитие является ключевым аспектом карьеры преподавателя английского языка. В современном мире существует множество ресурсов, которые помогают учителям обновлять свои знания и навыки без финансовых затрат. В этой статье мы рассмотрим лучшие бесплатные образовательные курсы и мероприятия для преподавателей английского языка.

Skyeng Premium!

Skyeng Premium! — это инновационная образовательная платформа, предлагающая ресурсы и курсы для преподавателей английского языка.

  • Особенности:
    • Доступ к современным методикам и материалам преподавания.
    • Вебинары и мастер-классы от опытных специалистов.
    • Возможность общения с профессиональным сообществом.

Сайт: skyeng.ru

Global Teachers’ Festival

Global Teachers’ Festival — ежегодное онлайн-мероприятие, организованное для учителей английского языка со всего мира.

  • Особенности:
    • Серия вебинаров и сессий от ведущих экспертов в области образования.
    • Обсуждение новейших тенденций и методик преподавания.
    • Сертификат участия для всех зарегистрированных участников.

Сайт: pearson.com

Cambridge University Press & Assessment

Cambridge University Press & Assessment предлагает бесплатные ресурсы и курсы для преподавателей, стремящихся улучшить свои навыки.

  • Особенности:
    • Онлайн-курсы по методике преподавания и оцениванию.
    • Доступ к учебным материалам и пособиям.
    • Вебинары с возможностью получения сертификата.

Сайт: cambridge.org

Oxford University Press

Oxford University Press предоставляет широкий спектр бесплатных ресурсов для учителей английского языка.

  • Особенности:
    • Обучающие модули по различным аспектам преподавания.
    • Материалы для подготовки к международным экзаменам.
    • Возможность участия в вебинарах и онлайн-сессиях.

Сайт: oup.com

American Center Moscow

American Center Moscow — культурно-образовательный центр, предлагающий программы для преподавателей английского языка.

  • Особенности:
    • Бесплатные семинары и мастер-классы.
    • Доступ к библиотеке и ресурсам на английском языке.
    • Возможность участия в профессиональных сообществах.

Сайт: amc.ru

Stepik

Stepik — российская образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы для учителей.

  • Особенности:
    • Курсы по педагогике и методике преподавания английского языка.
    • Интерактивные задания и практические упражнения.
    • Бесплатные сертификаты по завершении курса.

Сайт: stepik.org

Открытое образование

Открытое образование — национальная платформа, объединяющая онлайн-курсы от ведущих университетов России.

  • Особенности:
    • Курсы по современным методикам обучения и педагогическим технологиям.
    • Лекции от профессоров ведущих вузов.
    • Сертификат об окончании курса после успешного прохождения.

Сайт: openedu.ru

Сравнительная таблица бесплатных курсов для преподавателей английского языка

Английский для детей: где найти курсы

Обучение английскому языку с раннего возраста открывает перед детьми множество возможностей и значительно облегчает дальнейшее изучение языка в школе и за ее пределами. Многие образовательные платформы предлагают специальные курсы для детей, которые учитывают их возрастные особенности и делают процесс обучения интересным и увлекательным.

Например, Skysmart предоставляет детские курсы, где занятия проходят в игровой форме с использованием интерактивных материалов и технологий. Stepik также предлагает курсы для детей с акцентом на развитие базовых языковых навыков через веселые и познавательные задания. Такие программы помогают детям быстро освоить основы английского языка, развить произношение и увеличить словарный запас, что способствует их общему интеллектуальному развитию.

Посмотрите бесплатные онлайн курсы английского языка для детей, чтобы выбрать лучший для своего ребёнка или просто быть в теме профессиональных онлайн школ.

Заключение

Бесплатные образовательные курсы и ресурсы предоставляют отличную возможность для преподавателей английского языка повысить свою квалификацию без финансовых затрат. Используя эти платформы и мероприятия, вы сможете обновить свои знания, освоить новые методики и обменяться опытом с коллегами со всего мира. Начните свое профессиональное развитие уже сегодня!

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