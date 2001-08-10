Оптовые поставки зоотоваров от компании «АкваЭнимал»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Домашних питомцев – кошек, собак, грызунов, рыбок имеют многие, у этого есть свои причины. Наблюдение за рыбками в аквариумах позволяет привести в норму эмоциональное состояние человека и успокоить его. Кошки и собаки вызывают у хозяина положительные эмоции и радуют его каждый день. В связи с этим и востребованы зоотовары. Оптом их поставляет компания «АкваЭнимал», которая сотрудничает с разными торговыми площадками и зоомагазинами. Ассортимент обширный – тут есть аквариумы, предлагаются корма для животных оптом, различные товары для грызунов и птиц.

В разделе для кошек и собак можно выбрать различные корма, рулетки, машинки для стрижки, когтеточки, сумки-переноски, металлические миски и многое другое. В категории для грызунов и птиц есть:

клетки,

игрушки,

сено и опилки,

разные аксессуары.

Аквариумистика от проверенных компаний

На сайте можно увидеть товары разных брендов – в их числе Aquael. Это известная компания, предлагающая аквариумы, тумбы, террариумы и прочее. На сайте «АкваЭнимал» вы можете изучить ассортимент, сравнить особенности разных товаров и заказать.

Предлагаются корма для рыб оптом, есть универсальные варианты, которые подходят для всех видов. Имеются различные смеси с питательными добавками для травоядных, хищных и донных рыб.

В каталогах большой выбор аквариумов – есть прямоугольные, кубы, шестигранные, фигурные и другие. Емкости Aquael покупателям хорошо известны и являются надежной и доступной по цене продукцией. Они имеют лаконичный дизайн и отлично вписываются в любой интерьер.

В производстве имеющихся на сайте аквариумов «Акваплюс» используется стекло высокой прочности. Изделия долговечны, отличаются доступной стоимостью и стильным дизайном. В каталоге присутствует продукция Tetra – аквариумы неплохо вписываются в любой интерьер, могут быть установлены не только в домах, но и в офисах.

Рамки

Есть рамки под аквариумы – в их производстве используются полимерные материалы, которые удобны в использовании и будут востребованы в вашем магазине. Изделия идеально компенсируют неровности столешницы, особого обслуживания им не требуется – достаточно периодически убирать пыль. Стоимость невысокая, товары востребованы как в Москве, так и в других регионах России. У компании «АкваЭнимал» вы можете приобрести любое оборудование для аквариума оптом – компрессоры, циркуляторы, фильтры, обогреватели.

Все предлагаемые товары отличаются качеством. В каталоге вы найдете все самое лучшее и актуальное для ваших питомцев.