Все о головных вшах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Педикулез — это не новое заболевание, однако с каждым годом оно набирает все большие обороты. За последние несколько лет ежегодно фиксируют более чем 300 тысяч случаев заражения паразитом рода Pediculus. Они вызывают педикулез не только у человека, но и некоторых животных. Своевременно начатое лечение помогает предотвратить развитие тяжелых осложнений и распространение заболевания внутри коллектива.

История развития педикулеза

Впервые о таких паразитах, как платяные и головные вши писал древнегреческий философ в IV веке до нашей эры. В исторических заметках можно заметить, что на некоторых египетских и индейских мумиях были найдены кровососущие насекомые.

О проблеме педикулеза впервые заговорил Геродот. По его мнению древние люди специально сбривали волосы, чтобы избавиться от зуда и паразитов. В современном мире сейчас такая практика встречается редко в медицине хоть и считается одним из эффективных методом лечения.

Шарль Николь был удостоен в 1928 году Нобелевской премией. Он сумел доказать, что платяная вошь является переносчиком таких тяжелых заболеваний, как сыпной и брюшной тиф. Однако отечественный врач Григорий Минх пришел к этой мысли еще несколько лет назад, однако не был удостоен премии.

В настоящее время педикулез представляет собой паразитарное заболевание, которое зачастую возникает в детских коллективах. Другая часть пациентов выявляется с санпропускниках. Лечение и профилактика вшей от повторного заражения занимает в среднем около 1 месяца.

Какие вши бывают?

К роду Pediculus относится 2 вида вшей — это головные и платяные. Отдельно выделяют кровососущих насекомых, которые паразитируют на лобковых волосах и ресницах (жесткие волосы). Именно Pediculus corporis, или платяная вошь, является переносчиком сыпного и брюшного тифов.

Головная вошь зачастую появляется в затылочной области головы и за ушами. Обнаружит ее личинки можно на 2-3 см выше луковиц. Они напоминают перхоть, однако прочно крепятся к волосам.

Внешне головная, платяная и лобковая вошь не имеют заметных признаков. Однако когда насекомое впитывает в себя много крови, ее цвет от бело-серого изменяется до красного. Заметить паразита можно при помощи лупы.

Лобковый педикулез переходит от зараженного к здоровому человеку при половом контакте. Они могут паразитировать в области подмышечных впадин, лобка или на ресницах.

Жизненный цикл

Перед тем, как паразит станет половозрелым самцом или самкой, ему следует пройти 3 линьки. Нимфа при этом имеет разные размеры, органы, а также у нее отсутствуют половые признаки. В жизненном цикле после из нимфы вырастает особь женского или мужского пола. После активного размножения самка оставляет около 4 яиц (гнид), которые вылупляются, а затем умирают. Жизненный цикл одного из видов Pediculus humanus состоит из пары превращений и длится около 1 месяца.

Следует отметить, что паразиты питаются кровью каждые 2-3 часа. Для активного роста и размножения необходимо до 1 мл. При этом платяные вши могут выпить намного больше крови, чем головные и лобковые.

Устойчивость к внешней среде

Личинки и половозрелые особи из рода умирают вне человеческого организма за сутки. При этом кровососущие паразиты очень привередливы к условиям внешней среды. При низкой температуре они замедляют свою активность, меньше едят и передвигаются. При высокой — самки больше не откладывают яйца, перестают размножаться. Однако при возникновении лихорадочного состояния у пациента они не покидают его тела. Среди особенностей также следует выделить то, что они чувствительны к резкой перемене условий, например, влажности.