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Для каких целей стоит купить Apple iPad Pro?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современный iPad Pro обладает высокой производительностью в разных областях деятельности. Создавайте проекты, рисуйте, делайте заметки, играйте в игры, редактируйте фото и создавайте фильмы – Айпад Про может все. Рассмотрим подробнее, для каких целей можно использовать мощный планшет и где купить iPad Pro дешевле.
Что может Apple iPad Pro?
Некоторые знатоки говорят, что купить Айпад Про необходимо только профессиональным фотографам и дизайнерам. Гаджет, безусловно, потянет мощные графические приложения, но использовать Айпад Pro можно для разных целей. Рассмотрим на что способен профессиональный таблет от Эпл:
Продвинутые приложения. Купить Айпад Про необходимо, если планируете использовать Фотошоп. Это тяжелое приложение, которое требует высокой скорости обновления графики. Привычным Microsoft Office также удобнее пользоваться с помощью Multi‑Touch.
Работа в разных приложениях одновременно. Высокая цена iPad Pro обусловлена мощным процессором. Благодаря этому, гаджет работает в нескольких приложениях одновременно и не тормозит.
Оставайтесь на связи. Хотите быть на связи без Wi‑Fi? Стоит заказать iPad Pro с LTE, который подключается к интернету через сотовую сеть.
Заметки от руки. Вместе с iPad Pro New можно купить умный карандаш Apple Pencil 2, с помощью которого получится вести записи от руки, рисовать, подписывать документы и т.д.
3D проектирование с Лидар. Купить новый Айпад Про стоит всем, кто хочет работать в дополненной реальности. С датчиком LiDAR это проще, а отредактировать модель можно Apple Pencil.
Снимайте качественные фото. Любите фотографировать? Покупайте планшет Айпад Про с двумя камерами для четких фото.
Интересно! Если занимаетесь фотографией, то стоит купить планшет Айпад Про – пользователи данной специальности оценят гаджет с первого прикосновения. Для редактирования фотографий и видео, на устройстве есть много стандартных приложений. Также можно установить дополнительные программы на Ваш вкус.
Где купить iPad Pro?
Планшет iPad Pro можно купить недорого в Украине, если найти модель в интернете. Обращайтесь только в известные магазины, которые предоставляют гарантию и сервис. Например, ЭплМания предоставляет возможность купить планшет Айпад Про в кредит. На все товары действует стандартная и дополнительная гарантия. В Харькове iPad Pro купить можно в одном из бутиков. Если проживаете в Киеве или другом городе страны, то покупайте Айпад Про с доставкой почтовым сервисом.
Вывод: возможности iPad Про безграничны и пригодятся пользователям разных специальностей. Общайтесь с друзьями в мессенджерах, с коллегами по FaceTime, делайте снимки и создавайте собственные шедевры.
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