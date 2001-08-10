Сахалинцы убили собутыльника за «развод с женой»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двое жителей Тымовского района обвиняются в убийстве местного жителя, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении. Расследование уголовного дела завершено.

По версии следствия, обвиняемые в один из дней марта текущего года распивали спиртные напитки, в ходе застолья один из них пожаловался на потерпевшего, который, якобы, спровоцировал развод с его женой. После чего обвиняемые в ночное время пришли к потерпевшему и входе ссоры с последним нанесли ему не менее 14 ударов ножом в область груди и живота, а также множественные удары ногами по телу.

От полученных телесных повреждений, вызвавших массивную кровопотерю, смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

При изучении личностей обвиняемых установлено, что ранее они привлекались к уголовной ответственности, характеризуются посредственно.

По ходатайству следствия обвиняемые помещены под стражу. По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.