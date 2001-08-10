Тихоокеанское
информационное агентство
5 Августа 2022
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09:44, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Бывший сотрудник ГИБДД пойдет под суд за взятки на экзаменах

Бывший сотрудник ГИБДД пойдет под суд за взятки на экзаменах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские следователи завершили предварительное следствие по обвинению сотрудника ГИБДД России по Сахалинской области в получении взяток за незаконную выдачу водительских удостоверений.

По версии следствия, обвиняемый в течение 2021 года за незаконную выдачу водительских удостоверений получил 13 взяток от жителей Сахалинской области в виде денежных средств в размере от 10 до 20 тыс. рублей. В настоящее время обвиняемый уволен из органов внутренних дел по негативным основаниям.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области. По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении взяткодателей также возбуждены уголовные дела, в ходе предварительного следствия их действиям будет дана оценка по ст. 291 УК РФ (дача взятки).   

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