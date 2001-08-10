Бывший сотрудник ГИБДД пойдет под суд за взятки на экзаменах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские следователи завершили предварительное следствие по обвинению сотрудника ГИБДД России по Сахалинской области в получении взяток за незаконную выдачу водительских удостоверений.

По версии следствия, обвиняемый в течение 2021 года за незаконную выдачу водительских удостоверений получил 13 взяток от жителей Сахалинской области в виде денежных средств в размере от 10 до 20 тыс. рублей. В настоящее время обвиняемый уволен из органов внутренних дел по негативным основаниям.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области. По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении взяткодателей также возбуждены уголовные дела, в ходе предварительного следствия их действиям будет дана оценка по ст. 291 УК РФ (дача взятки).