Сахалинцев приглашают на Всероссийский день бега "Кросс Нации-2026"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийский день бега «Кросс Нации-2026» пройдёт 27 сентября. Начало – в 10:00. Сахалинцы традиционно могут присоединиться к масштабному спортивному событию. Мероприятие приурочено к Году единства народов России и организовано в рамках госпрограммы «Спорт России», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.
На трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» участников ждут дистанции от 500 до 12 000 метров – для разных возрастных категорий и физических возможностей. Забеги на 500 и 1000 метров предусмотрены для детей 2017–2018 годов рождения и младше, 1000 метров – для людей с ОВЗ, 4000 метров – для юношей и девушек 2007 года рождения и младше, а также взрослых 2006 года и старше. Дистанцию 6000 метров бегут девушки, 8000 метров – юноши и женщины, 12 000 метров – мужчины 2006 года рождения и старше.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, регистрация проходит на портале «Госуслуги». Нужно зайти в личный кабинет, ввести в поиске «Кросс нации» или «запись на участие в массовых физкультурных мероприятиях», нажать «Подать заявку», выбрать регион, место старта и подать заявку на себя или ребёнка. Участникам необходимо представить в комиссию по допуску документ, удостоверяющий личность, полис ОМС и медицинское заключение врача о допуске к соревнованиям.
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